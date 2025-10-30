Ultim’ora Milan: finalmente rinnova, ecco cosa filtra

Tornato dopo la stagione in prestito alla Roma, Alexis Saelemaekers ha già convinto tutti. Il belga è diventato una pedina indispensabile nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri e le prestazioni di grande livello fornite finora lo rendono uno degli elementi chiave anche per il futuro del Milan. L’intenzione del club rossonero è quella di prolungare il suo contratto, attualmente in scadenza a giugno 2027, con conseguente adeguamento dell’ingaggio.

Milan, si lavora al rinnovo di Saelemaekers

“È tra i contratti su cui il club rossonero sta lavorando per provare ad adeguare e prolungare l’accordo”ueste le parole di Matteo Moretto per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Alexis Saelemaekers. Il futuro del belga è un tema caldo in casa Milan e nelle prossime settimane sono previsti nuovi contatti tra il club e l’entourage del calciatore.

Il Milan aveva già esteso il contratto del giocatore fino al 2027 ma l’obiettivo è quello di allontanare la data di scadenza, adeguando a rialzo l’ingaggio. Il belga percepisce attualmente 1 milione di euro a stagione.

Saelemaekers, un jolly a cui Allegri non può rinunciare

Alexis Saelemaekers è una delle sorprese di questa prima parte di stagione del Milan. Dopo la positiva annata passata in prestito alla Roma, il belga è tornato a vestire la maglia rossonera. Il club ha rifiutato qualsiasi tipo di approccio arrivato nel corso dell’estate, decidendo di puntare fortemente su di lui.

Per Massimiliano Allegri è diventato fin da subito un jolly imprescindibile, capace di garantire qualità sulla corsia di destra sia in fase di possesso che non. Il belga ha messo a referto 1 gol (quello pesantissimo contro il Napoli) e 2 assist fino ad oggi, collezionando quasi mille minuti tra campionato e Coppa Italia.