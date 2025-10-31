Ultim’ora Milan, ottima notizia per Allegri: cambiano i tempi di recupero

Il Milan può tirare un sospiro di sollievo e sperare in vista dei prossimi impegni: due pedine fondamentali come Rabiot e Pulisic procedono spediti sulla via del rientro e potrebbero farsi rivedere prima di quanto pronosticato. I due giocatori, pedine fondamentali per lo scacchiere di Massimiliano Allegri, potrebbero farsi rivedere con due settimane di anticipo rispetto alla diagnosi iniziale e avrebbero più tempo a disposizione per ritrovare la miglior forma in vista di impegni cruciali.

Milan, Rabiot e Pulisic accelerano: potrebbero tornare già a Parma

L’inizio di stagione del Milan è da elogiare ampiamente, considerando la scorsa disastrosa stagione. I ragazzi di Allegri occupano la terza posizione in classifica (a pari merito con l’Inter) a 18 punti, solo tre lunghezze di distanza dal duo in vetta composta da Napoli e Roma.

Per mantenere i ritmi alti, però, è necessario il massimo apporto di tutta la rosa e la miglior ripresa possibile da parte degli infortunati. In particolare, sarà cruciale il ritorno di Christian Pulisic e Adrien Rabiot. I due sarebbero dovuti rientrare a fine novembre per il Derby della Madonnina ma, riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbero essere già presenti per Parma-Milan dell’8 novembre.

Il Milan fatica a vincere senza i suoi pilastri: il rendimento e il piano rossonero

Senza due pedine fondamentali per lo scacchiere di Massimiliano Allegri, il Milan ha fatto fatica nelle ultime uscite. Infatti, nelle ultime 4 gare disputate sono arrivati 3 pareggi (6 potenziali punti persi), sebbene due di questi maturati contro Juventus e Atalanta.

Per questo, il rientro di Pulisic e Rabiot sarà fondamentale per tornare a macinare punti e, per questo motivo, i due potrebbero restare a Milanello in occasione della prossima sosta internazionale, avendo opportunità di trovare la miglior condizione fisica.