Verso Juve-Milan, la partita degli ex e di chi poteva esserlo

Stasera la grande sfida all’Allianz Stadium tra storia e rivalità, con diversi interpreti che faranno un tuffo nel proprio passato e chi invece si troverà davanti un presente sfumato.

Finalmente ci siamo, manca sempre meno al fischio di inizio di Juventus Milan. Si potranno chiudere dibattiti e discussioni e lasciare la parola soltanto al campo. Almeno per 90 minuti, prima ovviamente di ricominciare. Quella tra bianconeri e rossoneri è una partita che lascia spazio a diversi spunti, partendo dalla storia e dalla rivalità che hanno sempre contraddistinto le due società, oltre che le squadre.

Da una parte la più titolata in Italia, dall’altra quella in Europa, per un dualismo che ha sempre contraddistinto il calcio italiano. Così come sono diversi gli interpreti che hanno militato in entrambe le compagini. Basti pensare a Max Allegri, allenatore sulla panchina della Juventus per ben otto anni e che oggi tornerà per la prima volta allo Stadium da avversario. Ma non c’è solo lui negli intrecci di questa sera.

Rabiot, Kalulu, Vlahovic: storie di Juventus Milan che si intrecciano

Max Allegri non è l’unico ex di questa serata. Insieme a lui va sicuramente citato Adrien Rabiot, non sempre nei cuori dei tifosi juventini ma che ha dato comunque un grosso contributo ai bianconeri negli ultimi anni.

Ora, in rossonero, sta facendo la differenza, per la gioia di Max che l’ha tanto voluto tra i suoi. Dall’altra parte c’è invece Kalulu, difensore in cui il Milan ha smesso di credere e che è stato quasi regalato ai rivali. Ora alla Juventus Pierre ha un posto da titolare, guadagnato con sudore, fatica e dedizione. Per lui, questa sera, l’occasione del riscatto.

Su tutti poi va fatto un altro nome, quello ovviamente di Dusan Vlahovic. Il serbo, sempre nella mente di Allegri, quest’estate è stato vicino a vestire rossonero, con un contratto ormai in scadenza che faceva presagire ad una cessione. Milan in cerca di una punta e con il tecnico suo estimatore, Vlahovic in cerca di rivincita: insomma tutto sembrava apparecchiato per questo matrimonio che poi non s’è fatto.

Ora il serbo, nonostante la scadenza, si sta ritagliando il proprio spazio e, al momento, è il capocannoniere dei suoi con 4 gol. Chissà se riuscirà a fare la differenza anche stasera e magari far venire qualche rimpianto alla dirigenza rossonera.