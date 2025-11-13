Addio Milan, settimane decisive: può andare in Premier League

I rossoneri hanno un solo pensiero in testa: il derby contro l’Inter il programma il 23 novembre. Una sfida che ha sempre un sapore diverso rispetto alle altre, e che quest’anno torna ad essere decisiva anche in ottica Scudetto. Allegri per questo valuta la miglior rosa possibile, con quell’attacco sempre da studiare e valutare settimana in settimana. Tra i giocatori di ruolo, c’è sempre Santi Gimenez, ormai più dubbio che certezza negli schemi di Max e che potrebbe essere la vittima sacrificale del prossimo mercato di gennaio.

Il messicano sempre più lontano da Milano: il punto sulla situazione

Tra un mese e mezzo si aprirà il mercato e il Milan ha ancora su groppone la situazione Santi Gimenez. Per questo, come riportato da Sportitalia, la società rossonera valuta fortemente la possibilità di lasciarlo partire a gennaio, anche per riequilibrare rosa e bilancio. La chiave di tutto piò essere l’agente del calciatore, Rafaela Pimenta, tra le migliori a riuscire ad incastrare situazioni anche complesse. I problemi resta, però, la valutazione: il Milan vorrebbe non allontanarsi di tanto dai 30 milioni spesi appena 9 mesi fa.

La Premier League può essere decisiva

La risposta è semplice per entrambe le domande poste prima: l’Inghilterra. È il campionato dove si spende di più e dove anche le “piccole” fanno spese folli. In aggiunta sul mercato non risulta esserci abbondanza di numeri 9. Per tanto Gimenez potrebbe attirare come il miele per gli orsi.

Certo, dovrà ritrovare quel fiuto del gol perso in Italia, ma cambiare aria a volte può essere utile per ritrovare la retta via. Il tutto con un prestito con obbligo di riscatto, magari intorno ai 20 milioni, per non perdere del tutto il costo fatto dal diavolo meno di un anno fa. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro del messicano.