Milan, può lasciare già a gennaio: il club valuta seriamente la partenza del rossonero

Manca più di un mese al mercato di gennaio ma in casa Milan sono già iniziate le prime valutazioni. Nonostante alcuni passi falsi inaspettati, la squadra di Massimiliano Allegri sembra avere le carte in regola per poter lottare fino in fondo per lo scudetto e l’intenzione sembra essere quella di mettere mano alla rosa per renderla maggiormente competitiva. Un calciatore rossonero, che ha trovato pochissimo spazio finora, potrebbe salutare Milano già a gennaio: si tratta di David Odogu.

Milan, possibile partenza in prestito a gennaio per Odogu

Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, David Odogu potrebbe lasciare il Milan in prestito a gennaio. Il difensore classe 2006, arrivato a Milano con solamente tre presenze tra i professionisti, ha giocato solamente uno spezzone di 11′ di gara in Coppa Italia contro il Lecce e ha bisogno di spazio.

Per l’ex Wolfsburg, acquistato per 10 milioni di euro, non si tratterebbe di una bocciatura, ma di una scelta per permettergli di giocare con maggiore continuità. Si sta perciò valutando la cessione in prestito per fargli trovare più minutaggio e per farlo crescere ulteriormente.