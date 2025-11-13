Boom Milan, il nuovo attaccante arriva dalla Francia: nome a sorpresa per il club rossonero

Dopo aver provato ad muoversi anche in estate, il Milan continua a lavorare per portare a Milano un nuovo attaccante. Le prestazioni di Santiago Gimenez continuano ad essere sotto la lente d’ingrandimento, con gli zero gol realizzati in campionato fino ad oggi che iniziano a diventare un caso. Tra i nomi valutati dal club rossonero spunta quello di un giovane attaccante del Rennes: Kader Meïté.
Milan, interesse per Kader Meïté del Rennes
Il Milan starebbe osservando con particolare attenzione le prestazioni di Kader Meïté. Come raccontato da Nicolò Schira, uno scout del club rossonero sarebbe stato in Francia nelle ultime settimane per monitorare il giovane attaccante del Rennes.
Il classe 2007 in questa stagione ha già messo a referto due gol e due assist, ritagliandosi il proprio in un campionato importante come la Ligue1.
Alto 1.91 m, Meïté abbina una grande potenza fisica ad un’ottima tecnica e rappresenta uno dei profili da monitorare con maggiore attenzione nei prossimi anni.