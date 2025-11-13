Modric-Milan, colpo di scena in arrivo? Il club vuole tenerlo, ma l’annuncio preoccupa

Luka Modric è sicuramente uno dei protagonisti di questo avvio di stagione del Milan. Arrivato a parametro zero nel corso dell’estate per alzare il livello tecnico e caratteriale della squadra, il centrocampista croato è una delle pedine a cui Massimiliano Allegri non può rinunciare. Il contratto firmato dall’ex Real Madrid è valido per una stagione ma nell’accordo è prevista un’opzione di rinnovo per un’ulteriore annata. Però occhio a cosa può succedere.

Modric-Milan, il futuro del centrocampista non dipende dal club

Il futuro di Luka Modric è ancora tutto da decifrare. L’opzione di rinnovo presente sul contratto del croato non potrà infatti essere attivata dal Milan, ma, come spiegato da Matteo Moretto nel corso di un video sul proprio canale ‘YouTube’, sarà il calciatore a decidere:

“Si sta parlando tanto di un possibile rinnovo quasi scontato. L’opzione di un anno è più a carico del giocatore che del club. I rossoneri inseriscono le opzioni sempre a proprio favore ma quello del croato è un caso particolare. Ha chiesto che sia lui a decidere di poter decidere personalmente. Sarà il calciatore a decidere e a capire più avanti, magari in primavera, che tipo di strada prendere”.

Modric, interesse dall’Arabia e dal Qatar per il croato

Sempre secondo quanto raccontato da Matteo Moretto, su Luka Modric non mancherebbe l’interesse di altre squadre. Diversi club dell’Arabia Saudita e del Qatar avrebbero infatti già chiesto informazioni e la decisione passerà presto nelle mani del croato.

Come detto in precedenza, nel periodo primaverile l’ex Real Madrid deciderà se proseguire in rossonero oppure se provare una nuova avventura lontana dal calcio europeo.