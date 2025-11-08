Allegri avverte tutti: il messaggio sullo Scudetto prima di Parma-Milan è imperdibile

Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport prima di Parma-Milan. Il tecnico rossonero ha avvertito che la vittoria non è scontata, nonostante la classifica, e sottolinea l’importanza di un approccio umile contro un avversario ostico.

Allegri non si fida: “Classifica bugiarda”

ll mister livornese non si fida del divario in classifica e chiede concretezza, mentre si esprime senza filtri sul percorso di crescita di Leao:

“Di solito, quello che succede prima non succede mai in partita. Oggi è complicata: Pellegrino è un ottimo giocatore, e bisogna essere precisi con la palla. Leao sta facendo bene. Gli racconto qualche aneddoto ma perché sono più vecchio, non più bravo. Stasera però tutti devono avere l’approccio giusto: sono importanti i tre punti”.

Sullo Scudetto, invece, pochi proclami: