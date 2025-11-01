Allegri fa il punto delle condizioni del Milan prima della Roma, chi recupera e chi resta fuori: “Lui ha giocato infortunato”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, durante la conferenza stampa pre-partita a Milanello.

Alla vigilia di Milan-Roma, sfida chiave di Serie A in programma sabato sera a San Siro, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa fornendo aggiornamenti importanti sulle condizioni della rosa. Tra chi rientra e chi resta ai box, il tecnico rossonero ha tracciato un quadro chiaro: Leao è pronto, Pulisic si avvicina al ritorno, mentre Tomori e Rabiot restano in forte dubbio.

Leao c’è, Tomori e Rabiot restano a rischio

Il Milan ritrova il suo leader offensivo.

“Leao sta bene.”

ha confermato Allegri, rassicurando i tifosi dopo gli ultimi giorni di precauzione.
Più complessa invece la situazione di Fikayo Tomori, che ha stretto i denti nella scorsa gara ma ora deve fare i conti con le conseguenze dell’infortunio:

“Per Tomori escluse problematiche sul ginocchio, ma da valutare. Ha giocato da infortunato, è molto difficile che ci sia.”

Resta poi incerta la disponibilità di Adrien Rabiot, che il tecnico ha definito “molto difficile” da recuperare per la sfida con la Roma.

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, risponde alle domande dei giornalisti alla vigilia della partita di Serie A.

Pulisic e Gimenez, rientri vicini

C’è ottimismo invece per Christian Pulisic, alle prese con un leggero problema fisico ma prossimo al rientro:

“Penso di averlo prima di Parma.”

Per Santiago Gimenez, autore di un buon avvio di stagione, tutto dipenderà dalle sensazioni delle prossime ore:

“Vediamo se oggi sta bene, altrimenti lo recuperiamo per Parma.”

Notizie confortanti anche per Estupiñán, che ha smaltito i problemi muscolari, mentre Jashari, arrivato in estate, non sarà convocato:

“Ha fatto solo un allenamento con noi e quindi non verrà in panchina.”

Nkunku si candida per una maglia

In chiusura, Allegri ha aperto a una possibile novità: la titolarità di Christopher Nkunku, pronto a esordire dal primo minuto in rossonero.

“Potrebbe essere la partita di Nkunku.”

Una scelta che darebbe imprevedibilità all’attacco, con il Milan deciso a confermare la crescita mostrata nelle ultime giornate di Serie A contro una Roma in forma.

Laura Bisogno

