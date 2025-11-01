Allegri fa il punto delle condizioni del Milan prima della Roma, chi recupera e chi resta fuori: “Lui ha giocato infortunato”

Alla vigilia di Milan-Roma, sfida chiave di Serie A in programma sabato sera a San Siro, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa fornendo aggiornamenti importanti sulle condizioni della rosa. Tra chi rientra e chi resta ai box, il tecnico rossonero ha tracciato un quadro chiaro: Leao è pronto, Pulisic si avvicina al ritorno, mentre Tomori e Rabiot restano in forte dubbio.
Leao c’è, Tomori e Rabiot restano a rischio
Il Milan ritrova il suo leader offensivo.
“Leao sta bene.”
ha confermato Allegri, rassicurando i tifosi dopo gli ultimi giorni di precauzione.
Più complessa invece la situazione di Fikayo Tomori, che ha stretto i denti nella scorsa gara ma ora deve fare i conti con le conseguenze dell’infortunio:
“Per Tomori escluse problematiche sul ginocchio, ma da valutare. Ha giocato da infortunato, è molto difficile che ci sia.”
Resta poi incerta la disponibilità di Adrien Rabiot, che il tecnico ha definito “molto difficile” da recuperare per la sfida con la Roma.
Pulisic e Gimenez, rientri vicini
C’è ottimismo invece per Christian Pulisic, alle prese con un leggero problema fisico ma prossimo al rientro:
“Penso di averlo prima di Parma.”
Per Santiago Gimenez, autore di un buon avvio di stagione, tutto dipenderà dalle sensazioni delle prossime ore:
“Vediamo se oggi sta bene, altrimenti lo recuperiamo per Parma.”
Notizie confortanti anche per Estupiñán, che ha smaltito i problemi muscolari, mentre Jashari, arrivato in estate, non sarà convocato:
“Ha fatto solo un allenamento con noi e quindi non verrà in panchina.”
Nkunku si candida per una maglia
In chiusura, Allegri ha aperto a una possibile novità: la titolarità di Christopher Nkunku, pronto a esordire dal primo minuto in rossonero.
“Potrebbe essere la partita di Nkunku.”
Una scelta che darebbe imprevedibilità all’attacco, con il Milan deciso a confermare la crescita mostrata nelle ultime giornate di Serie A contro una Roma in forma.