Allegri fa il punto delle condizioni del Milan prima della Roma, chi recupera e chi resta fuori: “Lui ha giocato infortunato”

Alla vigilia di Milan-Roma, sfida chiave di Serie A in programma sabato sera a San Siro, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa fornendo aggiornamenti importanti sulle condizioni della rosa. Tra chi rientra e chi resta ai box, il tecnico rossonero ha tracciato un quadro chiaro: Leao è pronto, Pulisic si avvicina al ritorno, mentre Tomori e Rabiot restano in forte dubbio.

Leao c’è, Tomori e Rabiot restano a rischio

Il Milan ritrova il suo leader offensivo.

“Leao sta bene.”

ha confermato Allegri, rassicurando i tifosi dopo gli ultimi giorni di precauzione.

Più complessa invece la situazione di Fikayo Tomori, che ha stretto i denti nella scorsa gara ma ora deve fare i conti con le conseguenze dell’infortunio:

“Per Tomori escluse problematiche sul ginocchio, ma da valutare. Ha giocato da infortunato, è molto difficile che ci sia.”

Resta poi incerta la disponibilità di Adrien Rabiot, che il tecnico ha definito “molto difficile” da recuperare per la sfida con la Roma.

Pulisic e Gimenez, rientri vicini

C’è ottimismo invece per Christian Pulisic, alle prese con un leggero problema fisico ma prossimo al rientro:

“Penso di averlo prima di Parma.”

Per Santiago Gimenez, autore di un buon avvio di stagione, tutto dipenderà dalle sensazioni delle prossime ore:

“Vediamo se oggi sta bene, altrimenti lo recuperiamo per Parma.”

Notizie confortanti anche per Estupiñán, che ha smaltito i problemi muscolari, mentre Jashari, arrivato in estate, non sarà convocato:

“Ha fatto solo un allenamento con noi e quindi non verrà in panchina.”

Nkunku si candida per una maglia

In chiusura, Allegri ha aperto a una possibile novità: la titolarità di Christopher Nkunku, pronto a esordire dal primo minuto in rossonero.

“Potrebbe essere la partita di Nkunku.”

Una scelta che darebbe imprevedibilità all’attacco, con il Milan deciso a confermare la crescita mostrata nelle ultime giornate di Serie A contro una Roma in forma.