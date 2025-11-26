Allegri mette ai margini il nuovo acquisto: in campo con il Milan Futuro!

In questo ottimo inizio di stagione del Milan non tutti i nuovi acquisti portati dal calciomercato di Igli Tare stanno offrendo il loro contributo. Non si è praticamente mai visto, ad esempio, David Odogu, acquistato sul gong dal Wolfsburg per allungare le scelte in difesa. Allegri gli ha regealato fin qui solo per 11 minuti in Coppa Italia contro il Lecce e per questo non stupisce di vederlo in campo con il Milan Futuro.

Odogu in campo con il Milan Futuro

Il difensore tedesco ha giocato con il Milan Futuro nella gara vinta per 1-0 contro il Real Calepina in Serie D. Si tratta della seconda presenza del difensore con la formazione under 23 rossonera dopo quella della quarta giornata contro il Casatese Merate. La prestazione del difensore tedesco è stata senz’altro positiva: suo, infatti, un provvidenziale salvataggio nel primo tempo che ha impedito ai rossoneri di passare in svantaggio.

Milan, già bocciato Odogu?

Di sicuro, fa notizia che l’ultimo acquisto del mercato rossonero, arrivato dopo che il club aveva trattato anche giocatori del calibro di Akanji in quel ruolo, oggi abbia spazio solo con il Milan Futuro. Questa sembra, però, una semplice scelta volta al percorso di un ragazzo con poca esperienza, che si ritrova davanti altri giocatori che stanno garantendo la solidità difensiva richiesta da mister Allegri. Il tempo dirà se i progressi accumulati in allenamento e nelle gare col Milan Futuro potranno garantirgli spazio anche in prima squadra.