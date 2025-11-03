Ansia Milan: Maignan verso l’addio? Già scelti due portieri per il dopo Mike

Il futuro di Mike Maignan è tornato al centro delle discussioni in casa Milan. Il portiere francese non ha ancora dato segnali sul rinnovo del contratto e la situazione ha attirato l’interesse del Chelsea, pronto a inserirsi in caso di rottura. Intanto, la dirigenza rossonera guarda avanti e valuta due possibili eredi, entrambi profili giovani e con prospettive di crescita.

Rinnovo fermo e voci di Premier League

La trattativa per il prolungamento di Maignan procede a rilento. Il club rossonero avrebbe manifestato l’intenzione di blindare il giocatore, ma al momento non sono arrivati segnali concreti dal suo entourage.

Il club londinese segue con attenzione la situazione, pronto a tentare l’assalto nel mercato estivo. Il Milan, consapevole del valore del proprio numero uno, non intende farsi trovare impreparato.

Gli obiettivi rossoneri: Atubolu e Suzuki

In parallelo, la dirigenza sta valutando nuovi profili tra i pali. L’attenzione si è spostata su Noah Atubolu, classe 2002 del Friburgo, già titolare in Bundesliga e nel giro della nazionale tedesca, e su Kosuke Suzuki, talento giapponese del Reims che ha impressionato in Ligue 1.

Entrambi rappresentano opzioni sostenibili per età, costo e prospettiva, con il vantaggio di garantire una continuità tecnica nel caso di una cessione di Maignan.

Il futuro tra continuità e cambiamento

Il Milan si trova di fronte a un bivio: puntare ancora su Maignan o aprire un nuovo ciclo con un portiere emergente. La decisione dipenderà anche dalle offerte che arriveranno dall’estero e dalla volontà del giocatore.
In ogni caso, il club di Via Aldo Rossi sembra già muoversi con cautela e programmazione. L’obiettivo resta lo stesso: mantenere competitività e solidità, indipendentemente dai nomi.

Claudio Mancini

