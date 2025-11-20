Caccia al bomber, il Milan vira sul “nuovo Lukaku”: su di lui un’altra big di Serie A

Divisione di compiti nel Milan in questi giorni. Per Massimiliano Allegri massima e unica attenzione all’avvicinamento al derby contro l’Inter, che tanto vale in termini di classifica e proseguo dell’annata. Per Igli Tare, direttore sportivo rossonero, c’è l’importante match di domenica sera ma non solo. Sul suo taccuino c’è René Mitongo, attaccante dello Standard Liegi.

Milan sul classe 2007 René Mitongo dello Standard Liegi

Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Milan, nelle vesti di Igli Tare, è concretamente interessato al giovanissimo attaccante 17enne René Mitongo, in forze allo Standard Liegi.

Due le presenze del belga in prima squadra la passata stagione e due in questa annata, dimostrando di star entrando costantemente nel giro della squadra principale, fuoriuscendo da quello delle giovanili. Tante le presenze con la squadra B dello Standard Liegi (militante nella Serie C del paese) e con l’U17 della Nazionale, in cui ha dimostrato le sue qualità.

Nel paese, infatti, è rinomato per essere considerato il “nuovo Lukaku“, per le sue doti fisiche e il suo gioco di sponda in aiuto ai compagni.

Concorrenza in Serie A: anche la Juventus sul giocatore

Per arrivare al centravanti 17enne la strada non è tracciata, anzi. Per lo Standard Liegi Mitongo è un giocatore importante e dunque servirà un’offerta importante per convincere il club, considerando la rinomata difficoltà a trattare con i club belgi.

Inoltre, se ciò non bastasse, va combattuta anche la concorrenza della Juventus. Anche i bianconeri avrebbero individuato in René Mitongo un ottimo attaccante su cui puntare per il futuro. Damien Comolli è a lavoro per tentare di anticipare il Milan e le altre squadre, con la concorrenza che è dunque molto fitta.