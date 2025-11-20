Milan, nuovo bomber a gennaio? Tutto dipende da un rossonero

In casa Milan s’inizia a ragionare su come intervenire nel prossimo calciomercato invernale di gennaio. Massimiliano Allegri ha restituito ai rossoneri quella solidità difensiva che mancava lo scorso anno, i problemi, fin qui, ci sono stati nel reparto offensivo, complici anche i diversi infortuni.

Oltre ai vari stop, però, sono da segnare le 0 reti segnate fin qui da Santiago Gimenez, numeri che non possono appartenere al centravanti del Milan. Con molta probabilità, di fatti, i rossoneri a gennaio andranno alla ricerca di una nuova punta centrale.

Mercato Milan, Gimenez in partenza?

Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di calciomercato per Sky Sport, nel prossimo calciomercato il Milan potrebbe intervenire nel reparto offensivo. Gli infortuni prima di Leao e poi di Pulisic hanno inciso, ma il tabellino di Santiago Gimenez fin qui non può soddisfare la dirigenza e lo stesso allenatore.

Gennaio potrebbe riservare delle sorprese, quindi, in casa Milan, ma secondo l’esperto di mercato per vedere l’acquisto di un nuovo bomber è necessaria la partenza di Gimenez: quattro attaccanti per due posti sono il numero giusto, considerando che i rossoneri partecipano ad una sola competizione.

L’attaccante messicano, come in estate, non è convinto di lasciare il Milan e anzi vorrebbe dimostrare il suo valore in quel di Milano. La sensazione è che il centravanti arrivato lo scorso anno, abbia due mesi a sua disposizione per far ricredere Allegri e dimostrare tutte le sue qualità.

Milan, occhi su Fullkrug

In caso di partenza di Santiago Gimenez, ovviamente, arriverebbe un nuovo numero 9. Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport, ha parlato della possibilità di vedere Niclas Fullkrug con la maglia rossonera: