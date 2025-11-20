Milan, problemi per Allegri in vista del derby: l’assenza del bomber è quasi certa

Manca sempre meno al primo derby stagionale tra Inter e Milan. Dopo la consueta sosta nazionali di novembre, Massimiliano Allegri ha ritrovato questa mattina tutti i suoi giocatori, allenamento mattutino per i rossoneri in vista della gara di domenica sera alle 20.45.

Il nuovo mister del Milan, ritrova diversi calciatori come Adrien Rabiot, al rientro dopo lo stop subito con la nazionale francese. Allegri, però, vede scendere le probabilità di di vedere tra i convocati Santiago Gimenez: l’attaccante messicano non ha preso parte all’allenamento con il resto della squadra.

Inter – Milan, Gimenez verso il forfait: il piano del rientro

Rientrati tutti i nazionali, il Milan è tornato subito al lavoro in vista del derby di domenica sera. Allegri, ha ritrovato i suoi calciatori nella seduta d’allenamento di questa mattina, e nella sfida contro l’Inter ritroverà Adrien Rabiot e un Christian Pulisic in piena condizione.

La nota dolente rimane il bomber messicano, che non si è visto in campo. Come riportato da Milannews24, Santiago Gimenez non ha preso parte all’allenamento di squadra e rimane un punto interrogativo in vista del derby: continua, quindi, il suo momento negativo.

L’obiettivo dello staff medico sembra essere quello di non rischiare il centravanti rossonero. Gimenez proverà ad esserci per una gara così importante, ma al momento il suo ritorno sembra più probabile per la gara del 29 novembre contro la Lazio.

Milan, Allegri ha scelto il sostituto di Gimenez

Nella gara contro l’Inter, Massimiliano Allegri ritrova tutta la squadra, ad eccezione di Gimenez. Nel derby potremmo vedere, con molta probabilità, per la prima volta il tandem d’attacco formato da Leao e Pulisic: la coppia che tutti i tifosi rossoneri desiderano di vedere in campo.

Fin qui non era stato possibile vederli insieme dall’inizio, prima l’infortunio dell’attaccante portoghese poi quello del calciatore americano non avevano reso possibile questo attacco inedito. Prima della gara, Allegri avrà ancora qualche allenamento a disposizione ma le sensazioni vanno tutte in questa direzione.