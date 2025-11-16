Calciomercato Milan, c’è ancora una speranza per l’attaccante: sogno possibile?

I primi mesi della nuova era rossonera capitanata da Massimiliano Allegri in panchina e Igli Tare nelle vesti di direttore sportivo hanno riportato il Milan a poter puntare ai piani alti del campionato di Serie A. Al contempo, questo primo scorcio di stagione ha evidenziato ancor di più una delle lacune dell’ultima sessione di calciomercato: il mancato arrivo di un centravanti di razza. Tra i nomi finiti nei radar del Diavolo c’è anche un campione eterno come Robert Lewandowski.

Il polacco, il cui contratto con il Barcellona scadrà a fine stagione, potrebbe essere una scelta corretta, non tanto per gennaio quanto più per l’estate.

Il Milan sogna il colpo grosso: il piano della dirigenza per il fuoriclasse

I mancati arrivi di obiettivi di mercato come Harder e Boniface e i contemporanei addii di Abraham e Jovic hanno lasciato il Milan senza centravanti puri. L’idea di Allegri rimane quella di sopperire a tale assenza ponendo Leao come riferimento centrale, ruolo che tuttavia limita la sua fantasia e il suo dinamismo sul fianco sinistro del campo.

Per questo motivo, i dirigenti rossoneri stanno monitorando diverse situazioni ma, come riportato da calciomercato.com, un nome scalda più di ogni altro i cuori dei vertici del club: Robert Lewandowski. Il polacco sembra destinato a lasciare il Barcellona al termine del suo contratto, che scadrà a giugno 2026: ed ecco che il Milan ci proverà, provando a donare un ultimo ballo ad alti livelli ad uno degli attaccanti più forti di questa generazione.

Lewandowski soluzione estiva? Gli elementi che impediscono l’arrivo anticipato

La possibilità di vedere Lewandowski con addosso la casacca del Milan non sembra impossibile da pensare, specie se arrivano conferme riguardo un interesse personale del polacco nei confronti di un club blasonato come quello rossonero. Nel corso di questa pausa per le nazionali, il centravanti ha parlato ai microfoni di TVP Sport riguardo le prossime decisioni da prendere:

“A breve sarò pronto a decidere quale direzione prendere. Valuterò tutte le opzioni. Non so dove sarò o cosa vorrò fare tra qualche mese”.

L’approdo del classe 1988 a Milano non è tuttavia da tenere in considerazione per il mercato di gennaio: come riportato da Fabrizio Romano infatti, Lewa non intende lasciare il Barcellona in anticipo e vorrà rimanere in Catalogna per provare a mettere in cabina più trofei possibili. Ogni discorso è dunque rimandato all’estate 2026 ma, se vorrà fare un tentativo concreto, il Diavolo dovrà muoversi in anticipo, magari trovando l’intesa per un pre-contratto in inverno.