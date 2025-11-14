In casa Milan qualcosa si sta muovendo. Le prestazioni di Santiago Gimenez non hanno dato le garanzie sperate e nei corridoi del club si è riaccesa la voglia di puntare su un’ex bomber dell’Inter. Da Istanbul arrivano segnali tangibili su Mauro Icardi, oggi centravanti al Galatasaray. Il suo nome torna a circolare con insistenza nei piani alti di casa Milan. La possibilità di un ritorno in Serie A potrebbe farsi concreta nel mercato di gennaio.

Il Milan cambia direzione e valuta il profilo di Icardi

Le chance per Santiago Gimenez sembrano esaurite. Dopo i risultati poco convincenti dell’attaccante, il Milan ha iniziato a guardarsi intorno. Nelle ultime settimane il club avrebbe rimesso sul tavolo un nome che il mondo della Serie A conosce molto bene. Da Istanbul arrivano infatti indicazioni che non passano inosservate e riguardano Mauro Icardi.

L’ex centravanti dell’Inter conosce bene il campionato italiano grazie alle esperienze con Sampdoria e Inter. Il suo contratto con il Galatasaray scadrà a fine stagione e questo dettaglio lo rende un’opzione valutata con interesse dalla società rossonera. I dirigenti cercano un attaccante capace di dare fisicità, presenza in area e concretezza.

Milan alla porta: l’agente di Icardi è stato chiaro

Il possibile arrivo dell’argentino presenta alcune incognite. La dirigenza sta esaminando età (32 anni), condizioni fisiche e ingaggio, fissato sui 6 milioni. Allo stesso tempo il club vuole mantenere equilibrio nei conti, criterio centrale nella costruzione della rosa.

Dal Galatasaray emerge un’apertura alla cessione già per gennaio se dovesse arrivare un’offerta adeguata. Lo stesso agente del calciatore è stato molto chiaro in una delle sue ultime uscite mediatiche: “Ho già ricevuto delle offerte importanti. Noi aspetteremo fino a dicembre un’eventuale proposta, dopodiché ci riterremo liberi di fare altre scelte. Il capitano del Galatasaray non può essere in scadenza”.

Un messaggio chiaro, che evidenzia una situazione in movimento e lascia al Milan lo spazio per riflettere sul da farsi. In attesa di sviluppi, il Milan resta alla finestra. Icardi potrebbe diventare il punto di riferimento che è mancato nelle ultimissime stagioni rossonere, garantendo una presenza affidabile e una maggiore incisività sotto porta.