Calciomercato Milan, pronto un rinforzo in difesa per Allegri: arriva dalla Serie A

Per ingannare l’attesa snervante del derby, ecco che si torna a parlare di mercato: gennaio è più vicino di quanto sembri e in casa Milan si inizia già a guardare la lista dei nomi disponibili. Se si vuole lottare per il tricolore fino alla fine, sono necessari investimenti soprattutto in difesa. Ed è per questo motivo che i rossoneri hanno messo gli occhi su Thomas Kristensen.

Milan, occhi su Kristensen dell’Udinese: i dettagli

Che al Diavolo serva un difensore è risaputo e Igli Tare sembra proprio aver fiutato il colpo giusto. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport in proposito:

“Non tutti gli infortuni vengono per nuocere. Thomas Kristensen è fermo da fine settembre a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, ma il lungo stop potrebbe favorire i rossoneri. Come ribadito ieri a Torino dal ds Igli Tare, i rossoneri a gennaio saranno a caccia di opportunità sul mercato. In particolare, aggiungiamo noi, per un difensore.”

E ancora:

“E il centrale dell’Udinese, che aveva iniziato alla grande la stagione prima dell’infortunio, è già finito in fretta nei radar degli scout del Diavolo. I friulani se la sono cavata bene anche senza il danese, motivo per il quale, se la situazione in classifica dovesse essere quella attuale, per Kristensen il club dei Pozzo potrebbe essere disposto ad ascoltare offerte.”

Le cifre dell’affare

Sempre la Gazzetta:

“Di che cifre si tratta? Lo stop ha cristallizzato il prezzo intorno ai 15–20 milioni di euro, un range di spesa perfetto per le esigenze rossonere. Tra un paio di settimane, al massimo tre, il difensore dovrebbe tornare disponibile e, qualora arrivasse a Milano, sarebbe recuperato e pronto. Perde quota la suggestione Thiago Silva: dovrebbe restare al Fluminense.”

Kristensen potrebbe essere il tassello giusto per il Diavolo? La sua condizione fisica potrebbe incidere sulle prestazioni?