Milan, rinnovo ad un passo per il big: atteso a breve l’incontro decisivo

Nonostante sia già iniziato il conto alla rovescia per l’attesissimo derby d’alta classifica di domenica sera, non si smette mai di parlare di mercato. Non solo colpi in entrata ed uscita i casa Milan ma anche i rinnovi dei big della rosa sono un punto cruciale nell’agenda di Tare. Ne ha parlato la Gazzetta dello Sport, soffermandosi su un nome in particolare.

Milan, rinnovo agli sgoccioli: i dettagli

È uno dei protagonisti assoluti del Diavolo dal 2023, anno in cui è stato acquistato: mi riferisco, ovviamente, a Christian Pulisic. L’americano, è ormai un pilastro della rosa rossonera e la dirigenza vuole premiarlo con un meritato rinnovo contrattuale. Ecco cosa scrive la Gazzetta:

“Christian ha fatto fortuna in Italia. Con il Milan 109 partite, 38 gol e 25 assist. Il sogno americano è diventato rossonero, e può essere un sogno da cui non volersi svegliare: Chris e il Milan torneranno presto a trattare il prolungamento del contratto che ora lega le parti fino all’estate del 2027.”

E ancora:

“A Milano ha scoperto anche una nuova versione di sé: da ragazzo timido e riservato, è diventato un trascinatore, oltre che un leader tecnico. Con lui la qualità è garantita: si integra perfettamente.”

La scelta in vista del derby

È inutile nasconderlo: il pensiero è lì da una settimana. La partita delle partite per entrambe le compagini, per conquistare il cuore della città e perché no, anche la vetta della classifica. I rossoneri vogliono indossare l’abito migliore per l’occasione , in tal senso, Pulisic potrebbe partire titolare nel ruolo di falso 9, affiancando Leao in un micidiale attacco a due. 0 riferimenti per la difesa interista e tanta tanta qualità.