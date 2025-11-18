Inter-Milan, cresce il pessimismo: l’assenza del titolarissimo è sempre più probabile

Non c’è neanche bisogno di dirlo, al rientro dalla sosta per le Nazionali tutti gli occhi del calcio italiano saranno su San Siro. Domenica alle 20.45 andrà in scena il primo derby stagionale tra Inter e Milan. Una sfida che profuma di Scudetto, con entrambe le squadre che vogliono dimostrare di poter arrivare davanti a tutte a fine stagione. Intanto è sempre più probabile che al big match non prenderà parte uno dei grandi protagonisti: Denzel Dumfries. Le sue condizioni preoccupano sempre di più.

Derby, tegola pesante per l’Inter: Dumfries va verso il forfait

Negli scorsi giorni Dumfries ha lasciato il ritiro della Nazionale per un problema alla caviglia. Un infortunio che non sembrava essere troppo preoccupante, ma che giorno dopo giorno di sta rivelando sempre più serio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Inter si vuole optare per la prudenza, con la possibilità che si decide di risparmiare l’esterno olandese in vista del derby, così da non rischiare di perderlo ancor più del previsto.

Se Dumfries non dovesse farcela, sulla corsia di destra dell’Inter agirebbe Carlos Augusto, che ha ormai superato nelle gerarchie Luis Henrique seppur in carriera abbia giocato principalmente a sinistra.

Milan, l’assenza di Dumfries può incidere: Max Allegri dovrà approfittarne

L’inizio di stagione di Dumfries non è sicuramente stato all’altezza di quanto mostrato lo scorso anno, ma l’olandese resta comunque una delle principali armi su cui può puntare l’Inter. La sua eventuale assenza non può essere sottovalutata ed è per questo motivo che Max Allegri dovrà essere bravo ad approfittare di questo infortunio, per provare a colpire gli avversari.