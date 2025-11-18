Inter – Milan, Allegri aspetta solo il via libera: già arrivate buone notizie!

Il derby si avvicina sempre di più e Allegri deve fare ancora i conti con diversi dubbi di formazione. Il tecnico rossonero non vuole sbagliare gli undici titolare, vista la delicatezza del match anche in ottica Scudetto. Per questo si continua a monitorare soprattutto le condizioni di Adrien Rabiot, rimasto a Milanello durante la sosta delle Nazionali.

Rabiot torna per il derby! Le ultime sulle sue condizioni

Al francese sono bastate cinque partite con il Milan per risultare più decisivo che mai per gli schemi di Max. Da quando è stato schierato per la prima volta con il Bologna, sono arrivati 4 successi e un solo pareggio. Senza il centrocampista, le vittorie scendono a 2 con 3 pareggi.

Numeri che parlano chiaro. Quando il francese gioca, il Milan fa paura. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Rabiot è tornato in gruppo durante la seduta d’allenamento pomeridiana di oggi. Si attende solo l’ok definitivo del calciatore per scendere in campo dal primo minuto.

Allegri sorride: in tre anticipano il rientro

La voglia di derby inizia già a sentirsi a Milano. E non solo per le strade, ma anche nei centri sportivi. Infatti, come riportato sempre da Gianluca Di Marzio, tre rossoneri hanno anticipato di 24 ore il rientro in gruppo.

Stiamo parlando del capitano Maignan, Gabbia e Ricci, tutt’e tre appena tornati dalle rispettive convocazioni con le Nazionali. Notizia importante per Allegri, che ritrova tre elementi chiave dei suoi schemi. Resta invece da chiarire la posizione di Gimenez, con la sua presenza ancora in forte dubbio.