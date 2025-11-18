Gimenez in Premier League: il Milan fissa il prezzo, definite le condizioni

Quasi un anno di Santi Gimenez al Milan. Il messicano, arrivato nella scorsa finestra di mercato invernale, ha vissuto fino a questo momento un esperienza con più ombre che luci in quel di Milano. Con un piede sull’uscio già in estate, alla fine Santi è rimasto, per provare a prendersi definitivamente il Milan, ma le cose non stanno andando come previsto. Nuovi spiragli in vista del mercato?

Futuro altrove per Santi GImenez? Le novità

Fermo a quota uno in stagione (le rete realizzata in coppa Italia contro il Lecce) ma a zero in campionato, il messicano è attualmente ai box per un infortunio alla caviglia. Mister Allegri ha sempre utilizzato parole di stima per il suo centravanti, ma l’ex Feyenoord non ha sempre risposto con le prestazioni. La dirigenza meneghina ora valuta anche la cessione, ma soltanto a determinate condizioni.

Ipotesi Premier League

Come riportato da ‘Tuttosport’, gli occhi della Premier League si sono posati dalle parti di Milanello, proprio sul classe 2001. Il Milan valuta il messicano non meno di 25 milioni, perciò ‘l’asta’ per Santi partirà proprio da tale cifra, non si valuteranno offerte inferiori.

In più, in comune accordo con il giocatore, verrano valutate offerte soltanto da squadre e destinazioni gradite in primis dal calciatore.