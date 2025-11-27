Caos Milan, si riaccende lo scontro: il comunicato è durissimo

La vittoria nel derby ha portato sicuramente più serenità nell’ambiente Milan, ma non basta a placare le divergenze fra la società rossonera e la Curva Sud rossonera. Con un comunicato social, gli ultras rossoneri sono tornati ad attaccare la società per la mancanza di risposte in merito al divieto di striscioni imposto.

Milan, nuovo attacco della Curva Sud alla società

Il comunicato siega chiaramente il problema lamentato:

“Sono esattamente sei giorni che aspettiamo risposte ufficiali dalla società Milan alla nostra PEC inviata venerdì, dove chiediamo di avere nero su bianco per il provvedimento riguardante il divieto di nuovo striscione “Soldalizio rossonero“. La nostra dirigenza non solo non ha speso mezza parola in merito a questa vicenda vergognosa, ma oggi ci sta di fatto negando un diritto non rispondendo alla richiesta”.

Gli ultas si dicono stanchi di questo atteggiamento della società: