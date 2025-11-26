“L’ho sempre voluto”, Gabbia infiamma i tifosi del Milan: che parole dopo il derby!

Ormai è sempre più leader di questa squadra e della difesa di Allegri. Sta scalando gerarchie con la voglia di restare a lungo in questo club, con un amore mai nascosto per i colori rossoneri. Matteo Gabbia è stato protagonista anche del derby e non solo all’interno del rettangolo di gioco.

“Ha qualcosa di speciale”, Gabbia non si nasconde

Il difensore italiano è stato tra i migliori in campo contro l’Inter, ma anche in tutte le prime partite stagioni ha sempre dimostrato grande solidità e trasmesso sicurezza ai suoi compagni. Ha parlato ai microfoni di SkySport, partendo proprio dal derby appena vinto e facendo una parentesi sulla parole “Scudetto”. Di seguito le sue parole:

“Ogni derby ha qualcosa di speciale, soprattutto se poi hai la bravura di vincerlo. Stiamo lavorando tanto, anche ieri abbiamo fatto due allenamenti tosti. Sappiamo che dobbiamo dare continuità, poi stiamo bene insieme: siamo un gruppo sano, di ragazzi che si vogliono bene. Anche quando condividiamo del tempo fuori dal campo siamo felici”.

E sullo Scudetto continua:

“Penso che siamo molto allineati con il mister, siamo lucidi e tranquilli. Dobbiamo lavorare, stiamo migliorando passo passo grazie al lavoro con lui e il suo staff. Poi quando saremo nella fase finale dell’anno cercheremo di fare il meglio possibile, ma per noi e per i tifosi, questa maglia ci impone di fare il massimo del risultato”.

“Devo continuare a migliorarmi”, il difensore italiano non vuole cali di tensione

Era stato ripreso per emergenza difensiva due stagioni fa, dopo che il Milan lo aveva girato in prestito al Villareal. E alla fine, con il duro lavoro, si è preso sempre di più la conferma e il posto in difesa. E su questo punto si è soffermato stesso Gabbia a SkySport. Di seguito le sue parole: