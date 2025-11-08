Caso Milan, la protesta fa discutere: si riaccende lo scontro

Continua l’ottimo periodo del Milan sul campo. Solo una sconfitta, quella all’esordio contro la Cremonese, poi 7 vittorie e 3 pareggi, in un rendimento che per i rossoneri non si vedeva da tempo. Se per il calcio giocato le cose vanno a gonfie vele, per il tifo organizzato torna ad inasprirsi lo scontro con la società. Al centro del dibattito stavolta le modalità di vendita dei biglietti ai tifosi rossoneri sia in casa sia in trasferta.

Scontro Milan-Curva: il motivo

Arriva un nuovo capitolo dello scontro tra Curva Sud e Milan. Nella scorsa stagione la Curva ha più volte protestato contro la società, sia per i risultati sottotono e sia contro la proprietà di Gerry Cardinale, più volte intimato a vendere.

Nella giornata di oggi torna lo scontro, con un comunicato della Curva per la modalità di vendita dei biglietti della trasferta di Parma.

“Questa settimana con la vendita dei biglietti per la trasferta di Parma si è arrivati all’apice dello schifo: mezza tifoseria organizzata senza biglietto in barba a meritocrazia e fedeltà. Chiunque ha potuto acquistare 4 biglietti senza prelazione o obbligo di tessere, senza vendita online ma solo nelle ricevitorie creando code e discussioni”.

A Parma 15′ di silenzio

Il comunicato della Curva Sud del Milan prosegue con la reazione dei tifosi della Curva, che verrà compiuta domani sera nella trasferta di Parma, calcio d’inizio ore 20:45.