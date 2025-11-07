Parma – Milan, pronta la gabbia anti Leao: l’indizio!

Alla vigilia di Parma-Milan, il capitano dei crociati ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport soffermandosi sulle qualità e sulla varietà dell’organico a disposizione di mister Allegri. Poi un excursus su Leao e sulla strategia che i rossoblù dovranno adottare e per fermare la stella portoghese.

Le parole di Enrico Del Prato

Sarà naturalmente il grande attenzionato. Del Prato avverte i compagni, per fermare Leao servirà un grande gioco di squadra

“Lo fermi soltanto giocando di squadra. Se lo affronti uomo contro uomo, con la sua velocità scappa via, è letale. Dovremo lavorare tutti assieme per limitarlo”.

Naturalmente non ci sarà solo Leao, il centrocampista del Milan è fortissimo, Modric ovviamente ma anche Ricci, Loftus, Fofana. Loro si inseriscono, ti fanno male. Dobbiamo stare attenti, tenere gli occhi parti e non cadere nella trappola.”