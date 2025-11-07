Milan, annuncio di Allegri in conferenza: niente da fare, out due big contro il Parma

Il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo domani sera in trasferta contro il Parma. Per l’occasione alla vigilia il tecnico ha risposto in conferenza stampa alle domande dei giornalisti presenti e ha fatto il punto della situazione anche e soprattutto sugli infortunati. Non ci saranno Rabiot e Gimenez, recuperato Pulisic.

Le parole di Allegri in conferenza alla vigilia di Parma-Milan

In conferenza stampa, Allegri ha dichiarato:

“Domani giochiamo contro una squadra difficile da affrontare come il Parma, l’anno scorso il Milan mi pare abbia perso ed è un campo difficile. Loro alzano spesso la palla e questo fa pensare anche a una gara spezzettata. Abbiamo recuperato Pulisic ed Estupinian che sta molto meglio, oltre Jashari. Resteranno fuori Rabiot e Gimenez“.

E poi ha aggiunto:

“Pulisic ha recuperato ed ha fatto 2 allenamenti con noi, non ha un fisico troppo strutturato quindi è già in buona condizione, ma non so quanti minuti abbia. È a disposizione. Nkunku e Leao stanno bene, hanno fatto bene contro l’Atalanta. Leao ha i crampi perché non ha ancora la condizione migliore. Gli infortuni avuti nell’ultimo periodo, come quelli di Rabiot e Pulisic, sono diventati un’opportunità di far giocare chi aveva avuto meno spazio”.

In particolare sull’attacco, reparto che sta faticando con i gol, ha dichiarato: