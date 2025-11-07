Milan, Allegri punta forte sul derby: ha già scelto tutto, il piano anti-Inter è pronto

Dopo il fondamentale successo di San Siro contro la Roma, il Milan vuole entrare nell’ultima sosta per le nazionali di quest’anno con un’altra vittoria. La squadra di Massimiliano Allegri vuole conquistare i tre punti anche nella gara del Tardini contro il Parma, mettendo pressione alle altre contendenti per lo scudetto ma soprattutto all’Inter. I nerazzurri saranno il primo avversario dei rossoneri alla ripresa del campionato dopo la sosta e il tecnico livornese studia il piano per arrivare nella migliore condizione possibile.

Milan, vincere a Parma per una sosta tranquilla: poi tutto sul derby contro l’Inter

Il Milan vuole tornare in vetta alla classifica di Serie A almeno per una notte e per farlo dovrà conquistare i tre punti nel match di sabato sera contro il Parma al Tardini. Una vittoria metterebbe pressione a Napoli ed Inter, impegnate domenica rispettivamente contro Bologna e Lazio.

Un match molto insidioso quello per la squadra di Cristian Chivu, che dopo la sosta se la dovrà vedere proprio contro i rossoneri in un derby di alta classifica. Per la gara contro i nerazzurri, Massimiliano Allegri punta a recuperare al cento per cento sia Adrien Rabiot che Christian Pulisic, pronto a giocare uno spezzone di partita già nel weekend.

Niente nazionale per Pulisic e Rabiot: Allegri punta ad averli al 100% nel derby

L’obiettivo di Massimiliano Allegri durante la sosta è anche quello di recuperare al meglio alcuni giocatori, in particolare Christian Pulisic e Adrien Rabiot. Entrambi non sono stati convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni e dunque potranno lavorare a Milanello per ritrovare la forma migliore in vista del derby.

L’americano dovrebbe giocare uno spezzone di partita già domani sera a Parma, mentre il francese tornerà a disposizione proprio per la gara contro l’Inter in programma dopo la sosta.