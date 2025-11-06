Milan, che notizia per Allegri: col Parma un’arma in più

Buone notizie per il Milan di Massimiliano Allegri in vista della trasferta contro il Parma. Nell’ultimo mese gran parte dei giocatori più importanti dei rossoneri si sono fermati ai box, ma nella prossima gara i tifosi rivedranno Christian Pulisic. Il giocatore è stato l’uomo in più di Allegri in quest’inizio di campionato, ed il suo ritorno potrebbe significare una svolta decisiva per gli equilibri del Milan.

Milan, che notizia per Allegri: come cambiano i rossoneri con Pulisic

Negli ultimi giorni c’era ottimismo nei confronti del recupero di Pulisic, ma ora è arrivata l’ufficialità definitiva. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’ex Chelsea ha completato il suo percorso di riabilitazione ed è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri. In questo modo il giocatore è stato pienamente recuperato per la sfida contro il Parma. Una notizia che farà sorridere prima di tutti Massimiliano Allegri, che con Pulisic ritrova la sua maggiore risorsa offensiva, in grado di firmare già 4 gol e 2 assist.

Allegri con Pulisic sceglierà la via della precauzione

Massimiliano Allegri inizierà a gestire con grande delicatezza l’ americano. Infatti il tecnico potrà contare sul giocatore anche durante la pausa nazionali, visto che Pulisic non partirà verso gli Stati Uniti, ma rimarrà a Milanello a lavorare a stretto contatto con la squadra. Una notizia che farà tirare un respiro di sollievo a tutti i tifosi del Milan visto che si infortunò proprio durante l’ultima pausa nazionali. Ora né il giocatore né la società vogliono prendersi questo rischio. Allegri infatti non può più fare a meno di Pulisic e delle sue giocatre.

Quando rientra Pulisic? Pulisic rientra contro il Parma