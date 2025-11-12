“Ci ha dato la sicurezza che mancava”: Pavlovic elegge il leader rossonero

Il leader della difesa rossonera, Strahinja Pavlovic, è intervenuto dal ritiro della Serbia, toccando in lungo e largo varie novità emerse sin qui in casa Milan. La stagione in corso, stando alle sue parole, si prospetta potenzialmente ottima, grazie anche all’ingresso all’interno dello spogliatoio del Milan di figure come mister Massimiliano Allegri e di campioni come Luka Modric. Quest’ultimo ha dato una spinta enorme a livello motivazionale alla rosa, come evidenziato dallo stesso Pavlovic.

Pavlovic incorona Modric: “Ha portato sicurezza”

Nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Federazione serba in occasione della 50esima presenza con la nazionale maggiore, Pavlovic si è espresso in maniera molto approfondita sulla stagione in corso al Milan. Sicuramente uno dei temi più toccati è stato il miglioramento della squadra sotto la spinta di un leader come Luka Modric, ampiamente elogiato dal difensore.

Qui le sue parole a riguardo:

“Nessuno ha una spiegazione per lui, vorrei averla! È una persona straordinaria e delle sue qualità calcistiche non serve neanche parlare. Ci dà tantissimo, ci ha portato quella sicurezza che ci mancava. Quando gli passo la palla, so che non devo più preoccuparmi di nulla. È incredibile che a 40 anni sia in una forma del genere”.

Pavlovic non nasconde i sogni: “Milan, possiamo fare grandi cose”

Durante l’intervista non sono mancati riferimenti a mister Allegri e alla stagione corrente da parte di Pavlovic. D’altronde, l’ex Salisburgo si è consacrato come uno dei leader all’interno dello spogliatoio, anche grazie alla sua forte personalità. Ed ecco che, pertanto, emergono le sue doti da condottiero, con parole forti e molto determinate verso obiettivi davvero importanti per il campionato di Serie A in corso, guidati da un grande allenatore.

Ecco quanto pronunciato in merito: