Dal City al Milan: i rossoneri lo fanno ancora, affare pronto per l’estate

Il Milan guarda con grande attenzione alle occasioni di mercato e presto potrebbe tornare a pescare nella lista degli uomini dalla grande esperienza internazionale, come già accaduto nell’ultima sessione con l’arrivo di Luka Modric. Il nome che stuzzica la dirigenza rossonera è quello di Bernardo Silva, uno dei profili più completi del calcio europeo. Il portoghese, al suo nono anno al Manchester City, viaggia verso la scadenza di contratto fissata a giugno 2026. Al momento, il suo rinnovo non sembra affatto una priorità per i Citizens.

Milan, Bernardo Silva pista concreta? I rossoneri possono affondare il colpo

A livello contrattuale e tecnico, Bernardo Silva rappresenta una delle opportunità più affascinanti di tutta Europa. Nonostante le avances dell’Arabia Saudita, l’asso portoghese non sembra avere alcuna intenzione di lasciare il calcio che conta. L’obiettivo è quello di restare protagonista ai massimi livelli, e la Serie A potrebbe diventare un’opzione concreta.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, il Milan si sarebbe già informato sulla situazione del fantasista classe ’94, considerato ancora nel pieno dell’attività agonistica. I rossoneri hanno voluto capire margini, volontà del giocatore ma soprattutto le condizioni economiche, per un’operazione che, sulla carta, sembra complessa.

Bernardo Silva – Milan, ostacolo ingaggio: tutto dipenderà dalla volontà del calciatore

Il nodo per la buona riuscita dell’affare è l’ingaggio. Bernardo Silva percepisce 10,1 milioni di euro a stagione al City, una cifra fuori scala per il monte ingaggi del Milan. Per completare l’operazione, il portoghese dovrebbe compiere un passo deciso verso il club, accettando un ridimensionamento.

La dirigenza rossonera resta alla finestra, studia i margini e sa che, con la giusta combinazione di volontà, potrebbe affondare un altro colpo da novanta la prossima estate.