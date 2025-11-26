Milan, possibile colpo pronto per gennaio: l’annuncio di Romano

Il Milan continua a lavorare sotto traccia in vista della sessione invernale di calciomercato, a caccia di un rinforzo offensivo che possa dare nuove soluzioni a Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore, è tornato prepotentemente di moda un nome che già in passato aveva stuzzicato la fantasia della dirigenza rossonera. Si tratta di Fabio Silva, giovane attaccante portoghese del Borussia Dortmund che sembrerebbe voler cambiare aria.

Mercato Milan, Fabio Silva a gennaio? Romano: “I rossoneri ci avevano già pensato questa estate”

A fare il punto sulle prossime mosse del Milan è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, nel suo ultimo video su Youtube. Il giornalista ha svelato alcuni retroscena interessanti riguardanti Fabio Silva, classe 2002 attualmente in forza ai tedeschi del Borussia Dortmund. Il calciatore starebbe valutando la possibilità di lasciare la piazza già a gennaio, per trovare maggior continuità.

Romano ha confermato che i rossoneri, nei mesi scorsi, aveva già mostrato interesse e quando queste voci sono arrivate al portoghese, la reazione è stata tutto fuorché negativa:

“Occhio a Fabio Silva nel giro degli attaccanti, con le varie squadre che cercano: la Roma, magari la Juve e il Milan, che ci aveva pensato già questa estate. Quando il suo nome è uscito sulla stampa portoghese, al giocatore era piaciuta l’idea di giocare per i rossoneri”

Romano su Fabio Silva – Milan: “Dipende tutto da cosa succederà con Gimenez”

Per l’affare Fabio Silva al Milan, molto dipenderà dalle scelte legate al futuro di Santiago Gimenez. Il messicano, tra problemi fisici e rendimento tutt’altro che memorabile, continua a non incidere.

Fabrizio Romano ha chiarito questo aspetto nel video postato sul proprio canale ‘YouTube’: