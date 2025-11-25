David al Milan? Romano chiarisce tutto e svela un retroscena che spiazza i tifosi rossoneri

Lo scarso rendimento di Jonathan David con la maglia della Juventus aveva messo in dubbio la sua permanenza a Torino. Nelle ultime settimane si è infatti parlato di un possibile addio dell’attaccante canadese già nel mercato di gennaio, con il Milan inserito tra le squadre interessate. A fare chiarezza sul futuro dell’ex Lille ci hanno pensato Fabrizio Romano e Matteo Moretto.

Nessuno spiraglio per l’addio di David a gennaio: resterà alla Juventus

Jonathan David rimarrà alla Juventus almeno fino al termine di questa stagione. Come raccontato da Fabrizio Romano nel suo ultimo video ‘YouTube’, il desiderio del canadese è di mettersi in gioco a Torino il più a lungo possibile e, nel caso, di valutare il proprio futuro con maggiore calma in estate.

Dal canto suo, il club bianconeri vuole concedere all’attaccante ex Lille ancora tempo. Romano ha infine aggiunto che non gli risulta nessun interessamento da parte del Milan.

Milan-David, il retroscena svelato da Moretto

In aggiunta alla notizia sul futuro di Jonathan David, Romano e Matteo Moretto hanno voluto svelare un retroscena di mercato riguardante il canadese. Il Milan provò infatti ad acquistarlo quando sulla panchina rossonera sedeva Paulo Fonseca. David non era un profilo gradito dall’allenatore portoghese e per questo non ci furono sviluppi nella trattativa.

La scorsa estate, dopo la decisione dell’ex Lille di liberarsi a zero, il club rossonero non ha mai provato a portare il classe 2000 a Milano, ritenendo esagerate le commissioni richieste dall’entourage.