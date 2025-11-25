Milan, Allegri chiarissimo dopo il derby: la richiesta è arrivata direttamente nello spogliatoio

Il Milan continua a collezionare risultati utili, uno dopo l’altro. L’ultima sconfitta dei rossoneri risale alla prima giornata di campionato, contro la Cremonese. Battendo Napoli, Roma e Inter, la squadra di Massimiliano Allegri si è guadagnata il secondo posto in classifica. Il tecnico toscano, però, predica calma dopo il trionfo nel derby contro i nerazzurri.

I rossoneri festeggiano, ma Allegri li avverte: serve equilibrio

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, per festeggiare il derby vinto, i giocatori del Milan si sarebbero spostati in un locale. La festa, tuttavia, sarebbe stata sobria. I rossoneri hanno seguito il consiglio dell’allenatore, che ha chiesto “equilibrio e piedi per terra”. Questo atteggiamento sarà fondamentale per affrontare al meglio il prosieguo della stagione.

Il prossimo weekend, il Milan ospiterà la Lazio a San Siro, per poi affrontare i biancocelesti anche in Coppa Italia.

Turnover Milan, possibile staffetta per la Coppa Italia

La stagione è ancora molto lunga e Allegri lo sa bene. Il doppio impegno contro la squadra di Maurizio Sarri potrebbe prosciugare le energie dei rossoneri, non abituati al turno infrasettimanale. Sarà necessario il sostegno di tutto, soprattutto di chi gioca di meno. In Coppa Italia potrebbe esserci spazio per chi ne ha di meno in campionato. Giocare una volta a settimana è sicuramente un vantaggio, ma va gestito nel migliore dei modi.