Milan, ancora buone notizie: annuncio fantastico dall’infermeria in vista della Lazio!

In casa Milan arrivano notizie confortanti dall’infermeria, con le condizioni fisiche di Santiago Gimenez che sembrano in netto miglioramento: l’attaccante messicano potrebbe essere arruolabile già in occasione del delicato scontro con la Lazio di Sarri, in programma sabato.

Gimenez a disposizione per Milan-Lazio?

Stando a quanto segnalato da La Gazzetta dello Sport, ci sono buone possibilità che il centravanti del Milan, Santiago Gimenez, possa tornare a disposizione per sabato sera, quando i rossoneri ospiteranno la Lazio di Maurizio Sarri.

Si tratta di un recupero importante in termini numerici e di stile di gioco per Allegri, con il suo “centravanti-boa” che rientrerebbe dopo un mese di stop (in occasione dell’infortunio contro l’Atalanta del 28 ottobre). Ovviamente, ci saranno maggiori conferme al momento del rientro in gruppo: il Milan spera con grande fiducia, il Bebote sta tornando.