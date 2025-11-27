“Difficilmente sarà della partita”: Allegri lancia l’allarme in conferenza

Dopo la grande vittoria nel primo derby stagionale di domenica sera, 0-1 contro l’Inter di Cristian Chivu grazie al gol di Pulisic, torna a parlare Massimiliano Allegri in vista della sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri, in programma sabato sera alle 20.45 a San Siro.

L’ex allenatore della Juventus ha toccato vari temi nel corso della conferenza stampa pre-match. Allegri, con molta probabilità, dovrà rinunciare al suo numero 11, alle prese con un nuovo infortunio: il tecnico ha parlato delle sue condizioni, e del rinnovo di contratto di Maignan.

Milan – Lazio, Allegri sulla gara: le sue dichiarazioni

Vittoria fondamentale contro l’Inter per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri, che si conferma una sicurezza fin qui nei big match. Sabato sera, a San Siro, arriva la Lazio e l’allenatore rossonero è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara.

Allegri sulle condizioni di Pulisic:

“Christian Pulisic difficilmente sarà della partita, anche se domani può succedere di tutto. Alexis Saelemaekers, invece, è a posto ed è disponibile. La prossima settimana, Santiago Gimenez, dovrebbe tornare ad allenarsi con la squadra dopo lo stop. Tutti gli altri stanno bene”

Allegri sulla gara:

“Il derby di Milano è importante, ti dà grande adrenalina è normale. L’importante è non uscire dall’obiettivo finale: essere tra le prime quattro a fine stagione. Ci sono sette squadre in sette punti al momento, la Lazio sta rientrando con Sarri che sta svolgendo un ottimo lavoro. Per noi sarà una gara molto difficile percento affrontiamo una squadra ben organizzata che sembra che ti conceda ma ti concede poco. Loro possono rientrare nel giro Champions League, dobbiamo andare oltre la vittoria contro l’Inter”.

Maignan, Allegri parla del rinnovo

Nel corso della consueta conferenza stampa pre partita, Allegri ha toccato vari punti tra cui il rinnovo di Mike Maignan, tanto discusso negli ultimi mesi: