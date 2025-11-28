“È una vergogna”: Cassano massacra Allegri, tutta colpa… dell’Inter

Durante l’ultima puntata di “Viva El Futbol”, Antonio Cassano ha sparato a zero sul Milan di Allegri, dopo il derby vinto 1-0 grazie al gol di Pulisic. L’ex calciatore ha definito la prestazione rossonera “una vergogna”, sostenendo che l’Inter avrebbe meritato ampiamente la vittoria per qualità di gioco e occasioni create.

Cassano contro Allegri, siamo alle solite: le parole post derby

L’ex attaccante barese, mai banale con le sue opinioni, ha affondato mister Allegri:

“L’Inter col Milan strameritava, perché il Milan ha giocato di merda e quella partita è una vergogna. Al posto di Allegri avrei detto che ho fatto una partita di merda e abbiamo vinto con culo”

L’Inter, che invece ha dominato territorialmente e ha sbagliato un rigore con Calhanoglu, per Cassano resta la squadra più forte del campionato, nonostante il ko. Un’uscita che riaccende, inevitabilmente, il dibattito tra i due, eternamente in conflitto.