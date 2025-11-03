“Ecco chi mi ricorda Pavlovic”: Milan, il paragone fa impazzire i tifosi

I rossoneri sono tornati ad un punto dalla vetta grazie al successo per 1-0 contro la Roma. Un successo merito anche della fase difensiva, un reparto sempre ben studiato da Massimiliano Allegri. E tra questi c’è sicuramente Strahinja Pavlovic, assoluto leader della difesa, protagonista anche con il gol vittoria ai giallorossi.

“Mi ricorda Stam”, il paragone è netto

Le sue prestazioni non stanno passando inosservate. Prestazioni di altissima qualità, che ha ritrovato brillantezza sotto la guida di Allegri. E sul tema, si è espresso anche il giornalista Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube:

“Pavlovic sta diventando sempre più importante. Mi ricorda sotto alcuni aspetti il grande campione che è stato Stam al Milan. Colpo di testa, nella corsa, nell’anticipo sono le caratteristiche che me lo ricordano. Il serbo è stato un grande acquisto. Se lo lasci dietro con giocatori che lo proteggono è straordinario”.

Qualità che ha messo in mostra proprio nell’ultima sfida contro la Roma, seguendo l’azione di Leao e arrivando a concluderla con il gol vittoria. Allegri, ancora una volta, ci ha messo lo zampino.

Allegri e la difesa solida: il Milan è terzo in classifica

Non lo scopriamo di certo oggi la qualità di Max Allegri nel rendere il suo reparto difensivo solido e coeso. Per anni siamo stati abituati al famoso “corto muso” a suon di 1-0. Pochi gol fatti, così come quelli subito.

Il Milan, infatti, è attualmente terzo, a pari merito con la Lazio, con 7 gol subiti in 10 partite, dietro solo a Roma e Como. Pavlovic è stato il protagonista di ieri, ma non bisogna dimenticare la crescita di Gabbia, perno dei tre dietro, e Tomori, rinato dopo un’estate turbolenta, con un rinnovo che ora non sembra più così lontano.