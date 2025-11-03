“Non accadeva da tre anni”; Milan, Allegri ha stravolto tutto

Una partita sofferta, tosta e a tratti dominante da parte degli uomini di Allegri. Contro la Roma, il Milan ha saputo subire, reagire e portare a casa la vittoria con il più classico dei “corti musi” targato Max. Una vittoria che aumenta ancora di più il numero di risultati utili consecutivi.

Allegri forza 10: un Milan così non si vedeva dal 2022

Proprio come una tempesta, il tecnico livornese sta travolgendo tutto quello che si ritrova davanti. Seppur con un punto in meno dalla capolista Napoli, Allegri ha stravolto già tutto rispetto agli anni passati, soprattutto in termini di risultati consecutivi senza perdere.

Dopo lo scivolone in casa con la Cremonese, infatti, il Milan si ritrova con una striscia positiva di 10 risultati utili tra campionato e Serie A, con ben 7 successi e 3 soli pareggi. Un’impronta ben marcata di mister Allegri, considerando che l’ultima volta una striscia così lunga ci fu con Stefano Pioli nel settembre del 2022. Ora il tecnico livornese ha in mente solo quel record.

Allegri punta il recente record di Pioli

Proprio a cavallo delle stagioni 2021/2022 e 2022/2023, Stefano Pioli ottenne la striscia più lunga con 13 risultati utili. Quella del parmigiano resta di 27 risultati utili, ma Allegri al momento punta quello recente del settembre del 2022, prima dell’inizio della disfatta rossonera.

Tredici è il numero da eguagliare e, magari, battere, con Parma, Inter e Lazio che ora sono avvisate. Non sarà facile, ma Allegri sa come dare fastidio.

