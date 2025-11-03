Ultim’ora Milan, annuncio su Pulisic e Rabiot: nuova data per il rientro!

Arrivano ottime notizie in casa Milan, anche fuori dal rettangolo verde. La vittoria di ieri sera, per 1-o contro la Roma di Gasperini, porta i rossoneri ad una sola lunghezza dal primo posto, occupato dal Napoli.

Christian Pulisic e Adrien Rabiot, intanto, migliorano la loro condizione fisica e sono sempre più vicini al ritorno in campo: Massimiliano Allegri può sorridere.

Pulisic e Rabiot migliorano: fissata la partita del rientro

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic e Adrien Rabiot migliorano la loro condizione fisica e puntano al ritorno in campo.

L’americano, infortunatosi la scorsa pausa per le nazionali nell’amichevole contro l’Australia, in settimana tornerà ad allenarsi in gruppo e dovrebbe esserci nella sfida contro il Parma, prevista per sabato 8 novembre alle 20.45. Dopo questo periodo di stop, è da capire se Pulisic tornerà subito titolare o partirà dalla panchina: dipenderà molto dalle sensazioni e dalle condizioni dello stesso giocatore.

Rabiot, invece, aveva rimediato un infortunio un pò più delicato rispetto all’americano: lesione al soleo del polpaccio sinistro, anche lui con la nazionale. Il francese, punta al ritorno con il Parma, anche se la sua presenza al momento è in dubbio. L’ex Marsiglia, se non dovesse farcela per la gara di sabato, tornerebbe in campo direttamente dopo la sosta nel derby contro l’Inter.

Milan, le condizioni di Gimenez e Tomori

Per la gara di Parma, è molto probabile che recuperi anche Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, assente contro la Roma, ha un problema alla caviglia subito nella partita contro l’Atalanta.

Inoltre, contro gli emiliani dovrebbe rivedersi Tomori tra i tirolari, entrato solo nel finale contro la Roma: il difensore ha smaltito l’infortunio al ginocchio.