Firma in arrivo, che affare per il Milan: avete saputo?

La pausa per le nazionali volge ormai al termine e le squadre di club si preparano ad un tour de force che proseguirà dritto fino a metà marzo. Il Milan vuole dare continuità al positivo primo scorcio di stagione, puntando all’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League.

Nel frattempo, per i rossoneri arrivano buone notizie anche sotto l’aspetto finanziario e d’immagine. Sembra ormai prossimo all’annuncio ufficiale l’accordo con Enel, che diventerà Premium Partner e Official Energy Partner del club.

Nuovo sponsor per il Milan: annuncio imminente

Come anticipato da Calcio e Finanza, il Milan ufficializzerà a breve la partnership con Enel. I rossoneri hanno definito l’accordo con l’azienda italiana dell’energia, che diventerà Premium Partner e Official Energy Partner del Diavolo.

Enel è uno sponsor ormai molto presente tra i club di Serie A. Il Milan diventerà infatti l’ottavo club del massimo campionato italiano con cui la società ha stretto un accordo di partnership dopo Atalanta, Inter, Lazio, Juventus, Napoli, Roma e Torino.

Enel-Milan, quando debutterà il nuovo sponsor dei rossoneri

Enel prenderà dunque il posto di A2A, che era stato lo sponsor dei rossoneri fino al 30 giugno, scadenza dell’accordo stipulato.

L’esordio ufficiale della collaborazione tra Enel e Milan dovrebbe arrivare in occasione del match casalingo del 29 novembre, quando i rossoneri accoglieranno la Lazio a San Siro.