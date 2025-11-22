Fu una delusione alla Juve: ora può arrivare al Milan, affare incredibile!

Per rinforzare l’attacco, una suggestione stuzzica la mente del Milan nelle ultime ore. L’ex Juventus Kaio Jorge, rinato in patria con la maglia del Cruzeiro, è uno dei nomi tenuti in considerazione per il mercato di gennaio. Dopo una parentesi parecchio complessa in bianconero, il brasiliano potrebbe trovare una seconda opportunità in Italia.

Milan a caccia di un attaccante, può arrivare l’ex Juve: il quadro della situazione

I primi mesi della nuova stagione dei rossoneri hanno evidenziato una criticità già nota: l’assenza di un centravanti di ruolo. L’acquisto al fotofinish di Nkunku non ha colmato il vuoto lasciato dagli addii estivi in avanti, con la casella del numero nove che al momento viene occupata in maniera alternata da diversi calciatori.

A gennaio il Diavolo non vuole farsi cogliere impreparato e intende trovare il profilo adatto per il proprio attacco. Come riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, il Milan si è iscritta alla corsa per arrivare a Kaio Jorge. Il brasiliano rispecchia le caratteristiche che servirebbero ai rossoneri, potendo agire sia da centravanti che da spalla in un attacco a due. Non c’è soltanto il Milan sul calciatore: la concorrenza è fitta, come dimostrato dall’interesse da parte di Benfica, Porto e Aston Villa.

Nuova chance per Kaio Jorge: la rinascita e il possibile ricongiungimento con Allegri

In caso di trasferimento a Milano durante il mercato di gennaio, per Kaio Jorge arriverebbe un’altra grande occasione nel calcio europeo. Il brasiliano ha già vissuto una parentesi in carriera in Italia: il calciatore è stato infatti uno degli acquisti estivi della Juventus nel 2021, che lo ha prelevato dal Santos.

Quella era la Juve di Massimiliano Allegri, che potrebbe dunque ritrovarlo in rossonero. La sua esperienza in bianconero è stata piuttosto sfortunata per via degli infortuni, ma non è stata l’unica in Serie A. L’attaccante ha indossato anche la maglia del Frosinone, con cui ha trovato 3 reti in 22 presenze complessive. Poi il ritorno a Torino e il trasferimento al Cruzeiro, dove è rinato: adesso per Kaio Jorge potrebbero spalancarsi nuovamente le porte del calcio italiano.