Milan, cresce l’attesa per il derby: quanti annunci di Allegri alla vigilia dell’Inter!

Tutto pronto per il primo derby di Milano della stagione. Massimiliano Allegri, alla vigilia del primo derby dal suo ritorno in rossonero, è tornato a parlare in conferenza stampa, lanciando diversi annunci in vista del big match di domenica sera contro i nerazzurri.

Dopo il pareggio in casa del Parma per 2-2, prima di fermarsi per la sosta per le nazionali, il Milan vuole mantenere la sua imbattibilità negli scontri diretti fin qui: vittoria contro il Napoli, il Bologna, la Roma, e la Fiorentina mentre sono arrivati pareggi contro Juventus e Atalanta.

L’ex allenatore della Juventus è sembrato carico per quello che sarà il suo primo derby al ritorno sulla panchina rossonera. Allegri, di fatti, alla vigilia della stracittadina ha parlato in conferenza stampa toccando diversi punti di fondamentale importanza: il mister rossonero è già in clima derby.

Ecco le sue dichiarazioni nella conferenza stampa pre partita:

“Il derby è una partita bellissima, sarà una serata meravigliosa. C’è una rivalità storica, ed io ero partito bene, ne avevo vinti 3, poi persi 4 di seguito. Speriamo che sarà una bella partita sotto l’aspetto tecnico, affrontiamo la favorita per lo Scudetto insieme al Napoli, ha vinto 11 delle 12 ultime partite. È una squadra esperta con giocatori sia tecnici che fisici, il derby però è sempre una partita a sé. Dobbiamo essere bravi a fare una partita tecnicamente valida ed essere più attenti rispetto al secondo tempo di Parma”

“Domani inizia il periodo che ci porterà alla sosta di marzo, in cui dobbiamo arrivare nelle migliori condizioni di classifica, poi il finale sarà decisivo. Al momento le partite da qui a marzo sono 20, se saremo bravi possono diventare 22 con la semifinale e finale di Coppa. Questa settimana sono rientrati tutti i giocatori dalle nazionali e abbiamo ripreso tutti a lavorare. Ho fiducia a prescindere, domani sarà difficile perché giochiamo con una squadra forte. Sono le grandi partite che ti danno grande adrenalina ed emozione”

“Io vicino all’Inter? Lo sanno tutti, dai. Quando sono tornato alla Juventus avevo una notte per decidere se andare all’Inter, al Real o di nuovo alla Juve. Con il presidente Marotta abbiamo lavorato molto bene insieme alla Juventus, ora sta facendo un ottimo lavoro all’Inter”, ha proseguito il tecnico rossonero.