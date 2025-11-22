Gli chiedono dello Scudetto: Allegri non ci sta e spiazza tutti con la sua risposta

È la notte prima del derby tra Milan e Inter. I rossoneri vogliono ottenere il massimo in una di quelle sfide che hanno sempre un gusto diverso dalle altre. La stracittadina di domani può dire molto su quella che sarà la stagione delle due squadre, in pienissima lotta per i posti più pregiati della classifica. Nelle scorse ore ne ha parlato anche Massimiliano Allegri.

Allegri interviene sul Derby contro l’Inter: il parere del tecnico

Massimiliano Allegri è stato protagonista di un’intervista pubblicata da DAZN. L’allenatore del Diavolo ha dato il proprio punto di vista sul peso di questa sfida, vista come un passaggio importante all’interno della stagione ma non decisiva in senso assoluto:

“Un risultato positivo lascerebbe sensazioni positive, un risultato negativo ci lascerebbe rammarico. Però dopo avremmo tante altre partite. Vittoria di cortomuso al 90′? Spero di soffrire meno!”.

Allegri torna a rivivere da protagonista il Derby della Madonnina, a distanza di oltre un decennio dall’ultima volta:

“Ricordo più bello del derby? Il primo che ho vinto, poi purtroppo gli altri quattro li ho persi!”.

Un’ulteriore parentesi sulla lotta Scudetto, su cui il tecnico livornese sembra avere le idee chiarissime:

“Scudetto? Non è una pressione, è normale avere un obiettivo, che è quello di tornare in Champions. Nello stesso tempo non bisogna porse dei limiti di ambizione e lavorare per ottenere il massimo risultato. Il campionato non mente, vince la squadra più forte“.

Nessuna paura di giocarsi le proprie carte per questo Milan all’interno di un percorso che, secondo l’opinione sempre espressa anche del proprio allenatore, è complesso ed imprevedibile.

Il focus di Allegri sui singoli: dal ritorno di Rabiot al messaggio per Leao

Il tecnico rossonero ha poi risposto su alcuni dei propri calciatori. Il primo riferimento ha riguardato Rafael Leao, in una stagione cruciale per la sua carriera professiionistica:

“Parole di Leao? Mi hanno fatto piacere, io con il mio staff siamo lì per supportare tutti i giocatori sotto l’aspetto tecnico, fisico e psicologico. Rafa ha fatto un salto in avanti, ha capito che l’attaccante viene valutato per i gol che fa. Può fare 20 gol? Ora è a 4, speriamo che continui“.

Un focus infine su tre calciatori approdati a Milano nel corso dell’ultimo anno, tra lo scorso inverno e l’estate 2025:

“Rabiot? Come tutti i giocatore importanti sposta le partite. Ne abbiamo diversi, miscelati con altri che hanno meno esperienza. Stiamo lavorando per ottenere buoni risultati e centrare l’obiettivo principale, che è quello di tornare a giocare la Champions. Gimenez è ancora fuori per il problema alla caviglia. Nkunku ha fatto una buona partita contro la Roma, ha avuto più difficoltà a Parma, ma è un giocatore di grande tecnica e ne verrà fuori”.

Massimiliano Allegri proverà ad insidiare l’Inter in una lotta Scudetto che appare molto intensa già da questa prima frazione: domani però ogni discorso sarà riferito alla singola sfida contro l’altra metà della città di Milano.