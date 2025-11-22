Milan, Chivu risponde ad Allegri in conferenza: il tecnico dell’Inter non ci sta

Milan, il derby si accende già nella vigilia: è scontro tra Chivu e Allegri. L’allenatore dell’Inter, durante la conferenza stampa dei nerazzurri, ha risposto duramente alle parole del Ct dei rossoneri che, poco prima, aveva dato i nerazzurri come favoriti. Secondo Chivu il derby è sempre una gara a sé, diventa così impossibile considerare una squadra favorita sull’altra. Uno scontro a distanza che scalda già degli animi in vista di un derby potenzialmente decisivo

Milan, le parole di Chivu infiammano il derby

Il tecnico dell’Inter ha risposto così alla domanda di un giornalista che riportava le parole di Allegri secondo cui l’Inter sarebbe favorita. Di seguito le parole. “Non esistono favorite nel derby. Bisogna entrare in campo motivati, capire i momenti, portare gli episodi dalla nostra parte. Dobbiamo vincere qualche duello in più, qualche contrasto: così si ha qualche possibilità in più di portare a casa il risultato”.

Chivu continua parlando dell’approccio tattico dell’Inter nel derby

L’allenatore dei nerazzurri, oltre a rispondere ad Allegri, si è concentrato anche su come la sua squadra affronterà il Milan. Ecco alcuni estratti della conferenza: “”Sono letali sia nello spazio che sullo stretto. Possono metterti in difficoltà, ma questo non vuol dire stravolgere i tuoi piani. Le partite vivono di episodi, c’è la qualità degli avversari e c’è da aggiungere qualcosina in più in base a come pensi possa essere la partita”. Il tecnico ha poi elogiato la carriera di Allegri : “ Max è un vincente, non è un caso che abbia vinto così tanto: credo sia quello con più titoli in Italia. Sa fare cose semplici, è un pragmatico, ma sa fare anche altre cose. Si basa sulla qualità del suo gruppo, riesce a farlo esprimere sempre al massimo”.