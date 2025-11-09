“Gli manca tutto!”: Parma-Milan, giudizio pesantissimo dai quotidiani

Riflessioni in corso in casa Milan dopo il pareggio contro il Parma. Se la classifica ancora non si può considerare un problema, le prestazioni dei rossoneri daranno molto da pensare a Massimiliano Allegri durante la sosta. In particolare, dalla partita di ieri, ha colpito l’attenzione dei tifosi la disastrosa prestazione del nuovo acquisto, Pervis Estupinan. A fare il punto sulla prestazione dell’ecuadoreno ci sono tutti i principali quotidiani sportivi.

Milan, che batosta le pagelle di Estupinan

Clamorosa stangata per l’esterno di Allegri da tutti i giornali sportivi, la partita contro il Parma è stato un pessimo ritorno dopo l’infortunio. La Gazzetta dello Sport giudica così la prestazione di Estupinan: “Torna dopo l’infortunio e gli manca tutto: ritmo, concentrazione e chiusure difensive. Ha colpe su entrambe le reti del Parma”, Voto: 4. Il giocatore ha rimediato un’insufficienza anche nelle pagelle del Corriere dello Sport, di seguito il giudizio: “Commette un errore di leggerezza e il Parma accorcia le distanze con Bernabè. Compensa l’errore con un salvataggio su Pellegrini nella ripresa. Dal suo lato Britschgi è micidiale”, Voto: 5,5.

Attenzione al ballottaggio di Bartesaghi

Con Massimiliano Allegri nessuno ha il posto assicurato, tanto meno se le prestazioni sono come quelle di Estupinan di ieri sera. Durante la sosta il tecnico di Livorno potrebbe tornare a riflettere sul ballottaggio già forte tra Estupinan e Bartesaghi. Il classe 2005 italiano ha già sostituito l’ecuadoreno durante la sosta, dimostrandosi molto più solido in difesa rispetto all’ex Brighton, reduce da due gravi errori difensivi. La sosta farà riflettere Allegri, che potrebbe cambiare tutto già durante il derby.