Gran Galà del Calcio, un solo nome del Milan tra i candidati: nomination a sorpresa

Si avvicinano le premiazioni di fine anno e tra i più attesi riconoscimenti c’è quello riguardante il Gran Galà del Calcio. Il premio si rivolge ai risultati della stagione 2024/25 e sono stati resi noti i candidati per ogni categoria.

In palio le assegnazioni in qualità di miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante, allenatore e club italiano per la passata stagione. A rappresentare il Milan soltanto un nome: Tijjani Reijnders, oggi trasferitosi in Premier League.

Gran Galà del Calcio, ecco le nominations: delusione per il Milan

Nella giornata di oggi sono stati ufficializzati i nomi dei candidati per il Gran Galà del Calcio. Tra gli allenatori sarà un testa a testa tra Conte, Ranieri e Fabregas, mentre per quanto riguarda il premio in qualità di migliore società è corsa a tre tra Napoli, Inter e Bologna.

Come già detto, i premi riguardano i risultati conseguiti nella stagione 2024/25. Per questo motivo il Milan ha trovato poco spazio tra le candidature, dato che lo scorso anno calcistico è stato piuttosto travagliato per i rossoneri e si è concluso con un deludente ottavo posto.

C’è un rossonero tra i candidati: il nome è sorprendente

L’unico a meritare la candidatura al premio è Tijjani Reinders, che si è guadagnato l’inserimento nella shortlist per il premio di miglior centrocampista.

L’olandese è stata forse l’unica nota positiva in una stagione a dir poco complessa. Attraverso prestazioni di carattere condite da gol e ottime giocate, Reijnders ha rappresentato un barlume di speranza per i rossoneri in molte occasioni. Nel corso dell’estate ha poi accettato la proposta del Manchester City di Guardiola, ma ciò naturalmente non cancella quanto di buono fatto con la maglia del Milan anche in ottica premi.