Il Milan guarda al futuro: blindato il baby talento italiano

Il Milan continua a lavorare dando uno sguardo al proprio avvenire. Nella giornata odierna il club rossonero ha ufficializzato il rinnovo contrattuale per Emanuele Sala, classe 2007 e riferimento della formazione Under 23 del Milan Futuro. Il calciatore, già portato in prima squadra da Massimiliano Allegri in diverse occasioni, è visto come uno dei possibili pilastri del Milan che verrà.

C’è la firma: il Milan blinda la giovane promessa

Nel pomeriggio di oggi il Milan ha messo su l’ennesimo mattone per il proprio futuro. Tramite una nota ufficiale pubblicata sui propri canali ufficiali, il club di Via Aldo Rossi ha annunciato il rinnovo del contratto di uno dei propri baby talenti.

Ed è infatti ufficiale il prolungamento contrattuale per Emanuele Sala, con accordo messo nero su bianco e firmato dal diretto interessato. Il classe 2007, di ruolo centrocampista, milita nella formazione del Milan Futuro, allenata da Massimo Oddo e militante nel Girone B del campionato di Serie D.

Una mossa per il futuro: Sala-Milan, si prosegue insieme

Sala non rappresenta soltanto una garanzia per la formazione Under 23, ma è anche uno dei prospetti più attesi dalla prima squadra negli anni a venire. Già quest’anno Massimiliano Allegri ha convocato il classe 2007 in diverse occasioni, aggregandolo al gruppo dei grandi e facendogli respirare l’aria dei grandi contesti.

Così come altri gioiellini del Milan Futuro, Sala è un asset importante per il Diavolo che vedremo nelle prossime stagioni. La volontà del club rimane sempre quella di lanciare tra i big più giovanissimi possibili, con l’ambizione magari di vederli un giorno in campo stabilmente con il Milan.