Il Milan pesca in Serie A: scelto il nuovo attaccante per Allegri

Il Milan è a caccia di un attaccante. Dopo settimane di difficoltà realizzative, il club rossonero sta valutando nuove soluzioni per gennaio. L’attenzione è al momento concentrata su Pellegrino, giovane punta del Parma, che sarà osservato speciale nella prossima sfida al Tardini. L’idea piace a Igli Tare, pronto a muoversi in caso di conferme. La squadra, guidata da Massimiliano Allegri, cerca un’alternativa credibile a un reparto che fatica a trovare la via del gol.

Crisi in attacco e riflessioni sul mercato

I numeri non mentono: il Milan segna poco e dipende troppo dai lampi dei suoi esterni. I rossoneri sono in crisi per il bomber, dal momento che Gimenez è a secco e Nkunku fa fatica a sbloccarsi in Serie A.

Il nuovo direttore tecnico rossonero sta perciò seguendo con attenzione diverse piste, ma l’idea Pellegrino intriga per potenziale e margini di crescita. Il giovane argentino, classe 2002, è un profilo che piace per la sua struttura fisica e la capacità di attaccare la profondità.

Stando a quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, sabato, durante la gara contro il Parma, Pellegrino sarà perciò un osservato speciale. Allegri vuole valutarlo da vicino prima di dare un parere definitivo alla dirigenza. Il Milan ha bisogno di soluzioni e non può più aspettare il risveglio dei suoi centravanti.

Gimenez e Nkunku restano centrali nel progetto, ma l’idea di inserire un volto nuovo a gennaio prende sempre più quota. Per Pellegrino, l’interesse del Milan rappresenterebbe una grande occasione di salto di qualità, ma anche un riconoscimento per quanto mostrato con il suo attuale club.

Un reparto da ritrovare

La priorità di Allegri resta quella di ridare fiducia ai suoi attaccanti, ma la società prepara ogni opzione per non farsi trovare impreparata. In una stagione lunga e complessa, con la Serie A sempre più competitiva, avere un’alternativa giovane e motivata può fare la differenza.

Se il Milan dovesse affondare il colpo, gennaio potrebbe segnare l’arrivo di un nuovo numero nove. E stavolta, l’obiettivo è chiaro: riportare il gol al centro del progetto rossonero.