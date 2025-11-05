Ultim’ora Milan, novità definitiva dall’infermeria: cambia tutto per Allegri!

Il Milan dare continuità al successo casalingo contro la Roma, che ha riportato il diavolo a un punto dalla capolista Napoli. Un secondo posto frutto anche di un gruppo compatto, nonostante le tante pesanti assenze per infortunio. E proprio su questo tema, c’è un importante aggiornamento che riguarda Christian Pulisic.

Allegri ritrova Pulisic: l’americano torna a disposizione

Dopo quattro partite saltate a causa del problema al bicipite femorale, Christian Pulisic torna a disposizione di mister Allegri. L’americano ha bruciato le tappe e sarà regolarmente tra i convocati della trasferta di sabato sera a Parma. Lo statunitense è tornato, infatti, ad allenarsi con il gruppo, lanciando un chiaro segnale sulla sua presenza in campo sabato.

Una notizia che fa felice soprattutto il tecnico rossonero, che ritrova il perno delle manovre offensive rossonere. In aggiunta, l’11 rossonero non solo potrà essere schierato contro i crociati, ma non prenderà parte alla lista dei convocati della Nazionale americana.

Nazionali: Pulisic e Gimenez restano a Milano

Pulisic ci sarà contro il Parma, mentre Gimenez non farà parte della spedizione emiliana. Intanto, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sia l’americano che il messicano non faranno parte della lista dei preconvocati delle rispettive nazionali, per recuperare al meglio restando a Milanello.

Discorso diverso per Adrien Rabiot. Infatti, il ct della Francia, Deschamps, avrebbe inserito nella lista proprio il centrocampista per le sfide con Ucraina ed Azerbaigian. Il francese punta a tornare con il Parma, mentre Allegri potrebbe scegliere la prudenza, in vista anche dell’importante sfida di campionato al rientro dalla sosta delle Nazionale, il derby contro l’Inter.

