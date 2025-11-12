Il Milan punta il bomber della Juve: si accende l’asse di mercato

Milan, clamorose le indiscrezioni che potrebbero vedere l’arrivo di David in rossonero. L’attaccante canadese non è mai riuscito ad incidere con i bianconeri, ma rimane uno degli attaccanti preferiti di Allegri. In questo modo David potrebbe rinascere con i rossoneri, investiti da una grave crisi offensiva. Parallelamente a questa trattativa si potrebbe inserire anche la scadenza del contratto di Maignan, che piace molto alla Juventus.

Milan, David può diventare un obiettivo concreto

David alla Juventus non è il giocatore che nessuno si aspettava di vedere, in questi mesi il canadese ha registrato un atteggiamento svogliato e sotto porta è stato a dir poco inconsistente. Forse per una scintilla mai scattata con la Juventus, che intanto, se la situazione dovesse rimanere così, potrebbe pure pensare di cederlo a gennaio. Da qui si inserisce l’interesse del Milan di Allegri, che spera di rilanciare il giocatore e sfruttare l’occasione nata dall’insoddisfazione dei bianconeri.

Maignan e David protagonisti del mercato di gennaio, che domino!

Tutto sarà inevitabilmente legato al futuro di Gimenez che, al contrario di David, non piace ad Allegri. Se il messicano dovesse partire le due parti potrebbero optare per una soluzione legata la prestito con diritto di riscatto. Nella trattativa si potrebbe inserire anche Mike Maignan, il portiere francese è destinato ad andare in scadenza di contratto ed una sua partenza in direzione Torino potrebbe facilitare i rapporti di mercato tra le due squadre.